Pro Bahn enttäuscht von Fahrplanwechsel: Wenig Verbesserung

Rückschlag für Hannover: Später Gegentreffer in Unterzahl Lange Zeit stemmt sich 96 in Unterzahl erfolgreich gegen die Niederlage in Paderborn. Dann segelt eine Flanke doch noch ins Tor.

Vier Verletzte bei Unfall Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 80 zwischen Hann-Münden im Landkreis Göttingen und dem hessischen Witzenhausen sind vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der Fahrer oder die Fahrerin eines großen dunklen Wagens, sei geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersten Informationen zufolge überholte der dunkle Wagen, ein SUV oder Kombi, am späten Sonntagvormittag eine vor ihm fahrende Autoschlange - trotz Gegenverkehrs.