Privathaushalte verbrauchen vier Prozent weniger Heizenergie

Privathaushalte in Hessen haben im vergangenen Jahr rund vier Prozent weniger Heizenergie verbraucht als im Jahr davor. Damit lag das Bundesland knapp unter dem bundesweiten, um den Faktor Außentemperatur bereinigten Schnitt von fünf Prozent. Das ist das Ergebnis des jüngsten Wärmemonitors, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin am Mittwoch veröffentlichte.

Den Daten zufolge stiegen die Kosten für Heizenergie in Hessen im Median um rund 31 Prozent. Damit lagen die Preissteigerungen leicht über dem Bundesmittelwert von rund 29 Prozent. Bundesweit waren die Preissteigerungen in Schleswig-Holstein am höchsten. Dort waren die Heizenergiepreise um 47 Prozent gestiegen. Auch bei der Einsparung war Schleswig-Holstein mit einem Minus von 7,3 Prozent Spitzenreiter. Am wenigsten eingespart wurde in Baden-Württemberg und in Bayern.

Grundlage sind Daten des auf Heizkostenabrechnung spezialisierten Dienstleisters Ista. Für die Studie wurden die Heizenergieabrechnungen von bundesweit 150.000 Zwei- und Mehrfamilienhäusern mit rund einer Million Wohnungen ausgewertet.

Die russische Invasion der Ukraine, in dessen Folge die Energiepreise nach oben schnellten, begann am 24. Februar 2022. Dementsprechend sparten die Bürger in Deutschland zumeist erst zum Jahresende 2022 verstärkt Gas, Öl und Strom.