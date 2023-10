Private Fahrstunde endet mit Totalschaden und Anzeige

Mehr zum Thema

Nach Messerattacke: Verdächtiger in U-Haft Nach einem Messerangriff auf einen 34-Jährigen im Kreis Esslingen ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Noch am Montag erließ ein Haftrichter den Haftbefehl gegen den 45-Jährigen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Dem Vietnamesen wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Scholz nennt Mord an Shani Louk Barbarei Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ermordung von Shani Louk als furchtbare Tat und Barbarei bezeichnet. Die Deutsche ist eines der Opfer der Terrorattacke der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober. Hier ist ein Mensch auf brutale Weise ermordet worden, sagte er am Montag während seiner Afrika-Reise im nigerianischen Lagos. Das zeigt welch Geistes Kind diese Täter sind. Das ist etwas, das wir als Menschen nur verachten können.