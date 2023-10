Das Forbes-Magazin hat außerdem enthüllt, wie die anderen royalen Mitglieder finanziell aufgestellt sind. Nach dem Tod von Queen Elizabeth (†96) im September 2022 hat sich nämlich so einiges getan. So soll ihr ältester Sohn und Nachfolger, König Charles III., rund 715 Millionen Euro schwer sein. Auch Prinzessin Kate und Prinz William dürften sich über ihren Kontostand nicht beschweren. Neben einem Vermögen in Höhe von rund 200 Millionen Euro sind sie noch Besitzer des Duchy of Cornwall Immobilien-Fonds und erhalten jährlich (!) eine Ausschüttung von rund 25 Millionen Euro.

Die Geschwister von König Charles III. bilden das Schlusslicht im royalen Ranking. Prinzessin Anne (73) soll ein Immobilienvermögen in Höhe von rund 15 Millionen Euro und Schmuck im Wert von rund sieben Millionen Euro haben. Auch der in ungnade gefallene Prinz Andrew (63), der nach dem Missbrauchs-Skandal kein Mitglied der arbeitenden Royals mehr ist, braucht sich keine Sorgen zu machen. Dem Magazin zufolge soll er noch immer fünf Millionen Euro auf der hohen Kante haben. (amö)