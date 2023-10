Prinz Christians Party: TV-Bilder überführen falsche Dänen-Cinderella

Manche Geschichten sind so schön, dass wir sie alle glauben wollen. Jüngstes Beispiel: Am Wochenende feierte Prinz Christian von Dänemark stilvoll und lautstark seinen 18. Geburtstag im Königspalast von Kopenhagen. Am Tag danach wurde ein goldener Damen-High-Heel im Palast gefunden. Das Königshaus lud die unbekannte Besitzerin via Instagram ein, ihren Schuh wieder abzuholen. Der dänische Sender "TV2" hat jetzt die echte Besitzerin ermittelt.