Es war wie im Märchen: Nach dem Ball im Schloss bleibt ein einzelner goldener Schuh zurück. Und alle rästeln: Wer hat ihn verloren? Bei Aschenputtel sucht der Prinz das ganze Land ab, um die Schuhbesitzerin zu finden. Und dann lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.

2023 interpretierte die 18-jährige Dänin Anne-Sofie Tørnsø Olesen die berühmte Aschenputtel-Story neu. Sie gewinnt eine Einladung zu Prinz Christians 18. Geburtstag im Palast – und hat da so eine Idee. Im RTL-Interview erklärt sie, dass sie sofort an das Märchen denken musste. Schnell entstand der Plan, einen Schuh im Schloss zu „verlieren“. „Ich habe mit meinen Freunden und meiner Familie darüber gesprochen, ob sie es auch witzig finden – oder ob es nur mir so geht. Ich wollte niemanden damit verärgern.“ Doch alle fanden ihre Idee lustig.