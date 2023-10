Prime Day: Tefal Opti-Kontaktgrill bei Amazon zum stabilen Preis

Die Grillsaison ist leider langsam vorbei: Mit einem Tefal OptiGrill macht das nichts, denn er funktioniert auch drinnen.

Amazon bietet zum Prime Day am 10. und 11. Oktober den Tefal OptiGrill für einen stabilen Preis an. Wir verraten, was der Grill drauf hat und ob sich die Rabatte wirklich lohnen.