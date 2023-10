Prime Day: Nintendo Switch OLED zum besten Preis aller Zeiten

Die Nintendo Switch OLED lohnt sich für jeden, der sich bei der älteren Version schon eine längere Akkulaufzeit gewünscht hat – und natürlich für jeden, der gerne auf der neuesten Nintendo Switch zocken mag. Die Hybridkonsole lässt sich an den Fernseher anschließen und ermöglicht es so, gemütlich vom Sofa aus zu zocken. Sie kann aber auch als Handheld-Modell überall hin mitgenommen werden. In der Version Mario-Rot stiehlt sie auf der TV-Bank allen anderen Konsolen die Show und ist dazu noch das beste Angebot seit langem!