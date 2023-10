In den letzten Jahren ist Schnäppchenjägern vor allem eine Sache aufgefallen: Am Prime Day gibt es regelmäßig sehr ähnliche Deals wie im Vorjahr. Wer Angebote aus der letzten Prime-Day-Saison verpasst hat, wird also definitiv wieder fündig. Die wohl gängigsten Amazon-Deals am Tag des Shopping-Wahnsinns sind Produkte wie …

… Saugroboter: Saugroboter sind bekanntlich ziemlich teuer. Am letzten Prime Day gab es jedoch die Modelle von Roborock zu einem erschwinglicheren Preis. Wir erwarten deshalb auch im Oktober 2023 ähnliche Sales mit bis zu 200 Euro Rabatt.

Saugroboter sind bekanntlich ziemlich teuer. Am letzten Prime Day gab es jedoch die Modelle von Roborock zu einem erschwinglicheren Preis. Wir erwarten deshalb auch im Oktober 2023 ähnliche Sales mit bis zu 200 Euro Rabatt. … und Marken-Küchenmaschinen: Ein weiteres gutes Beispiel für einen starken Küchen-Deal vom Prime Day im Juli 2023, war die Bosch-Küchenmaschine MUM5. Auf das Bestseller-Modell gab es knapp 30 Prozent Rabatt. Auch dieses Jahr können sich Hobby-Bäcker sicherlich auf Angebote wie dieses freuen.