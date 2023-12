Preußen-Fans randalieren in Saarbrücken

Mehr zum Thema

Mainz empfängt Europa-League-Starter Freiburg Der FSV Mainz 05 will in der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg ausbremsen. Die Rheinhessen empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den Europa-Starter am 13. Bundesliga-Spieltag. Freiburg zeigte beim 5:0 gegen Olympiakos Piräus auf internationaler Bühne zuletzt eine ganz starke Leistung. Bei den Mainzern geht es immer noch darum, ob Interimstrainer Jan Siewert zu einer Dauerlösung wird. Welcher Bundesliga-Trainer ist denn nicht Trainer bis auf Weiteres?, sagte Siewert vor dem Heimspiel zu seiner eigenen Situation.

RTL

Stahl-Holding-Saar nach Gesprächen in Berlin zuversichtlich Bei der geplanten Umstellung auf die Produktion von grünem Stahl hat sich die Stahl-Holding-Saar (SHS) zuversichtlich gezeigt, bis Ende des Jahres grünes Licht aus Berlin zu bekommen. Es ist das gemeinsame Ziel, das Projekt im besten Fall noch in diesem Jahr zu einem Ende zu bringen, teilte das Unternehmen am Freitag in Dillingen nach Gesprächen am Vorabend in Berlin mit.