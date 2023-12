Preußen-Fans randalieren in Saarbrücken: 20 Leichtverletzte

Mehr zum Thema

Chemikalien für Drogenherstellung in Wohnung: Festnahme In einer Wohnung in Dorsten (Landkreis Recklinghausen) hat die Polizei Chemikalien und Substanzen gefunden, die mutmaßlich zur Herstellung von Drogen genutzt werden sollten. Beamte nahmen am Samstag den 24-jährigen Bewohner fest, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Sie entdeckten die Chemikalien, als sie wegen eines Streits und eines Körperverletzungsdeliktes im Einsatz waren. Da zunächst unklar war, ob von den Chemikalien Gefahr ausgeht, wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Einem Sprecher der Polizei zufolge konnte allerdings Entwarnung gegeben werde. Vor Ort waren auch Spezialisten der Feuerwehr und des Landeskriminalamtes.