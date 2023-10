Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.

Das unterstreicht Olaf Scholz (65) mit seinem Besuch in dem von Terroristen attackierten Land. Der Bundeskanzler will mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Präsident Izchak Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas sprechen, die in den Gaza-Streifen verschleppt wurden. Die Hamas hat mehr als 200 Geiseln in ihrer Gewalt. Darunter sind mehrere Deutsche, zu denen die Bundesregierung keinen Kontakt hat.

Die Angehörigen der deutschen Geiseln wollen nach dem Gespräch mit Scholz vor die Presse treten.