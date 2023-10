Premiere in Arena: Bayern-Frauen freuen sich auf XXL-Kulisse

In der Champions League dürfen die Bayern-Fußballerinnen schon in der Allianz Arena ran. Nun gibt es eine Premiere auch in der Liga - und eine Rekordkulisse.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München bestreiten am Wochenende erstmals ein Bundesligaspiel in der Allianz Arena und freuen sich dabei auf eine Rekordkulisse. Für das Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt waren bis Donnerstag rund 17.000 Eintrittskarten verkauft, wie der deutsche Meister mitteilte. So viele Zuschauerinnen und Zuschauer hatten die Münchnerinnen in der Meisterschaft noch nie. Sie hoffen bei der Partie am Samstag (17.55 Uhr/ARD/Magentasport/Dazn) auf mehr als 20.000 Fans.

Im vorigen Jahr trat das Team von Trainer Alexander Straus in der Champions League bereits in der Allianz Arena an, damals gegen den FC Barcelona vor 24.000 Leuten. Den Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga hält die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt aus der vorigen Saison, die 38.365 Fans ins Stadion lockte.

Ich freue mich, sagte Bayerns Nationalspielerin Lea Schüller. Das macht einfach Spaß und ist schon ein Highlight-Spiel. Coach Straus räumte ein, dass die Rahmenbedingungen rund um die Partie für die Zuschauer anders und womöglich spektakulärer seien. Aber wir versuchen, in unserer Blase zu bleiben. Für uns ist das ein Fußballspiel.