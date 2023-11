Premiere für neuen Hort zeitgenössischer Kunst in Dresden

Mehr zum Thema

Herrnhuter Stern für Stephansdom in Wien übergeben Seit mehr als 120 Jahren wird in der Oberlausitz Adventsschmuck mit Symbolkraft gefertigt: Der Herrnhuter Stern, der ursprünglich in einer evangelischen Gemeinschaft entstand, hielt nun sogar Einzug in ein bedeutendes katholisches Haus in Wien.

Regierung will kulturelles Angebot in Sachsen sichern Mit zusätzlichem Geld will Sachsens Regierung das kulturelle Angebot im Freistaat sichern. Zehn kommunale Theater und Orchester hätten sich mit Kulturstaatsministerin Barbara Klepsch (CDU) auf eine Förderung von insgesamt 4,6 Millionen Euro für 2023 und 2024 geeinigt, teilte das Kulturministerium am Donnerstag in Dresden mit. Nach Angaben des Deutschen Bühnenvereins in Sachsen haben unter anderem unvorhersehbar hoch gestiegene Personalkosten Theater und Orchester in den ländlichen Regionen sowie ihre Träger in existenzbedrohende Schwierigkeiten gebracht.