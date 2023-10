Preise in Niedersachsen steigen langsamer

Mehr zum Thema

Keine höheren Steuereinnahmen für Niedersachsen erwartet Niedersachsen kann für die kommenden Jahre nicht mit höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet. Die aktuelle Steuerschätzung bestätigt weitgehend unsere bisherigen Annahmen. Sie eröffnet keine neuen Spielräume - weder für zusätzliche Ausgaben noch für substanzielle Steuersenkungen, sagte der niedersächsische Finanzminister Gerald Heere am Montag. Der Grünen-Politiker hofft auf Unterstützung des Bundes, was Mehrkosten angeht, die sich aus laufenden Gesetzgebungsverfahren ergeben. Weder das Land noch unsere Kommunen können aus dem Nichts neue Lücken schließen, sagte Heere laut Mitteilung.