Preis zu Ehren von Schmidt-Rottluff für Berliner Malerin

Mehr zum Thema

Saniertes Eisenbahnviadukt Oberrabenstein eingeweiht Das denkmalgeschützte Eisenbahnviadukt Oberrabenstein in Chemnitz ist nach seiner Sanierung jetzt auch für Radfahrer freigegeben. Wie die Stadt Chemnitz zur Einweihung am Samstag mitteilte, wurden die Breite des Weges und die Höhe des Geländers entsprechend angepasst. Zuvor diente es seit 1984 als Gehwegbrücke und Wanderweg.