„Preis für Toleranz“ vergeben

Hertha will drei Punkte gegen KSC Hertha BSC will sich mit einem Heimsieg in die Länderspielpause verabschieden. Der Fußball-Zweitligist empfängt am Samstagabend den Karlsruher SC (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Olympiastadion. Hertha steht aktuell auf Platz zwölf, könnte mit drei Punkten aber in die obere Tabellenhälfte springen. Kapitän Toni Leistner und Marc Oliver Kempf stehen Trainer Pal Dardai nach ihren Sperren in der Abwehr wieder zur Verfügung.

RTL

Minister: Zuzug unbegleiteter Flüchtlingskinder hält an Die Brandenburger Kommunen stehen nach Ansicht von Jugendminister Steffen Freiberg (SPD) wegen eines anhaltenden Zuzugs geflüchteter Kinder und Jugendlicher weiter unter Belastung. Der Druck hält also an auf die Kreise und kreisfreien Städte, sagte Freiberg am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags in Potsdam. Derzeit betreuten alle Jugendämter des Landes 830 unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer.

RTL