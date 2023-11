Preis für russischen Menschenrechtler Sergej Lukaschewski

Mehr zum Thema

Alonso über DFB-Team: Zu viele Freundschaftsspiele nicht gut Trotz der zuletzt schwachen Leistungen traut Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine starke Heim-EM zu. Ich bin mir fast sicher, dass wir bei der Europameisterschaft eine neue Energie sehen werden, sagte Alonso am Freitag. Ich erwarte ein gutes Turnier von Deutschland. Die DFB-Auswahl hatte am Dienstag 0:2 in Österreich und zuvor 2:3 gegen die Türkei verloren.