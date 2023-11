Preis für iranische Menschenrechtsaktivistin

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat am Montag die iranische Anwältin Nasrin Sotudeh mit einem Preis ausgezeichnet. Der CDU-Politiker verlieh der Menschenrechtsaktivistin den sogenannten Heldinnen Award der Alice-Schwarzer-Stiftung, der den Angaben nach erstmals verliehen wurde.

Nasrin Sotudeh ist zu einem Symbol für den Kampf für Menschenrechte geworden, so Wegner bei der Verleihung. Dafür zahlt sie einen hohen Preis und wir können nur hoffen, dass sie überlebt.

Sotudeh setzt sich im Iran für Frauenrechte und gegen die Todesstrafe ein. Die 60-Jährige gilt als eine der einflussreichsten Anwältinnen im Iran. Im Jahr 2020 erhielt sie den Alternativen Nobelpreis. Sotudeh war Ende Oktober erneut festgenommen worden. Sie war in den vergangenen Jahren mehrfach inhaftiert worden und saß lange Jahre hinter Gittern. Die Justiz wirft ihr staatsfeindliche Propaganda vor. Sie wurde ursprünglich zu mehreren Jahrzehnten Haft verurteilt. Sotudeh weist die Vorwürfe gegen sie zurück.

Den Preis nahm am Montag in Berlin stellvertretend eine Freundin entgegen. Sotudeh bedankte sich in einer am 20. Oktober aufgenommenen Videobotschaft. Die Laudatio in Berlin hielt die deutsch-iranische Schauspielerin Jasmin Tabatabai. Sie betonte: Internationale Aufmerksamkeit ist für politische Gefangene im Iran oft die einzige Lebensversicherung. Die Publizistin Alice Schwarzer bezeichnete Sotudeh als ungewöhnlich mutige Kämpferin. Im Iran richten sich anhaltende Proteste gegen das autoritäre Regime.