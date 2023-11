Prämie: Fraport-Beschäftigte können Bekannte anwerben

Mehr zum Thema

Saar-Landtag dringt auf Förderbescheide für grünen Stahl Der saarländische Landtag dringt auf eine rasche Förderzusage für die Umstellung der Stahlindustrie auf die Produktion von klimafreundlich hergestelltem grünen Stahl. Wenn wir hier im Saarland die grüne Transformation anpacken, dürfen wir von der Regierung nicht alleine gelassen werden, heißt es in einer von der oppositionellen CDU eingebrachten und einstimmig angenommenen Entschließung. Dieses Verzögern gefährdet erfolgreiche Transformation, tausende Arbeitsplätze und die gesamte saarländische Stahlindustrie.