Postgesetz-Reform - Kritik von Verdi, Lob von der SPD

Dieser Entwicklung trägt der Reformvorschlag Rechnung, indem der Zeitdruck für die Post wesentlich abgeschwächt werden soll. Bisher müssen mindestens 80 Prozent der heute eingeworfenen Briefe am nächsten Werktag da sein, künftig soll so eine Pflicht erst am dritten Werktag nach Einwurf greifen, dann müssen 95 Prozent beim Adressaten sein. Dadurch kann der Bonner Konzern Kosten senken und seine Nachtflüge, in denen noch immer Briefe transportiert werden, einstellen. Die veränderten Laufzeitvorgaben findet Sozialdemokrat Roloff gut. Dadurch sinkt der CO2-Ausstoß des Logistikers, das ist im Sinne des Klimaschutzes.

Bei der Gewerkschaft Verdi schrillen hingegen die Alarmglocken - sie befürchtet, dass die Post angesichts des gesunkenen Zeitdrucks spürbar Stellen abbaut. Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis sprach am Wochenende von einer massiven Gefährdung von Tarif-Arbeitsplätzen. Die geplante Laufzeit-Änderung lehne man entschieden ab. Wir fordern Bundesregierung und Bundestag dringend auf, das Gesetz nachzubessern.

Sozialdemokrat Roloff geht hingegen nicht davon aus, dass die geänderten Laufzeit-Vorgaben zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen werden. Er sieht in dem Gesetzesvorschlag zwar leichte Schwächen, alles in allem bewertet er das Dokument aus vom Grünen Robert Habeck geführten Bundesministerium aber positiv. Als Beispiel nennt er die Filialnetzpflicht: Dass es auch zukünftig im Regelfall eine Postfiliale in 2000-Einwohner-Gemeinden geben müsse, sei im Sinne der Menschen vor Ort und ein Baustein für die Stärkung des ländlichen Raums, findet der Bundestagsabgeordnete.