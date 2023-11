Positives Fazit bei Bekämpfung von Jugendkriminalität

Mehr zum Thema

Ermittlungen gegen Polizisten nach antisemitischem Vorfall In Sachsen-Anhalt wird nach einem mutmaßlich antisemitischem Vorfall gegen einen Polizisten ermittelt. Anlass ist ein Post in einer privaten Chatgruppe, bestätigte das Innenministerium am Freitag auf Anfrage. Angehörige der Landesbereitschaftspolizei hätten diesen bemerkt und dem Vorgesetzten gemeldet. Die Beamtinnen und Beamten und insbesondere der Vorgesetzte sind nach den hier vorliegenden Informationen sofort eingeschritten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Linke fordert Landespflegegeld Zur Begrenzung der Eigenanteile in der Pflege fordert die Linken-Landtagsfraktion ein Landespflegegeld. Zu pflegende Menschen in Sachsen-Anhalt sollen einen einkommensabhängigen, finanziellen Zuschuss erhalten, wie aus einem Antrag für die Landtagssitzung in der nächsten Woche hervorgeht. Außerdem fordert die Fraktion, dass das Land die Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen vollständig übernehmen soll. Ziel ist es, zu vermeiden, dass steigende Kosten an die Heimbewohner weitergegeben werden.