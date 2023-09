Portal warnt vor bestimmten Käse-Sorten aus Sachsen

Mehr zum Thema

Hengsbachs Zeit als Militärbischof wird überprüft Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den verstorbenen katholischen Kardinal Franz Hengsbach wird nun auch seine Zeit als Militärbischof von 1961 bis 1978 durchleuchtet. Man sehe die Notwendigkeit für diese Zeit, Hinweisen auf Beschuldigungen nachzugehen, teilte die Interdiözesane Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs (IKA) der Bistümer Berlin, Görlitz und Dresden-Meißen und der Katholischen Militärseelsorge am Dienstag in Berlin mit.