Porsche-Betriebsräte klagen erfolgreich gegen Gehaltskürzung

Mann ohne Führerschein rast der Polizei davon Ein junger Autofahrer ohne Führerschein und unter Cannabis-Einfluss hat sich in Dornhan (Kreis Rottweil) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den 21-Jährigen zuerst kontrollieren, weil er auf einem Radweg fuhr, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Als er den Streifenwagen erkannt habe, sei der Fahrer davongedüst. Auf mehrfache Aufforderung der Polizei, anzuhalten, habe er nicht reagiert. Schließlich endete die rasante Fahrt am Rande eines Waldwegs auf einer Wiese. Dort sei der Mann festgenommen worden. Ein 25 Jahre alter Beifahrer, der später ermittelt wurde, konnte bei dem Vorfall in der Nacht zu Donnerstag durch den Wald entkommen.