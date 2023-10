Popp rettete Wolfsburgs Frauen 2:2 im Spiel gegen Hoffenheim

Mehr zum Thema

Dachgeschoss von Reihenhaus brennt lichterloh: Hoher Schaden Ein Reihenhaus in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ist am Sonntagmorgen in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Dachgeschoss des Hauses lichterloh gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. In der betroffenen Dachgeschosswohnung sei niemand gewesen, als das Feuer ausbrach. Die Ursache für den Brand blieb am Nachmittag unklar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Positive Bilanz nach Einkaufsmesse Infa: 110.000 Besucher Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover hat ihre Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Insgesamt kamen an neun Tagen knapp 110.000 Besucher, wie die Deutsche Messe am Sonntag, dem Schlusstag der Veranstaltung, mitteilte. Damit sei das Ziel der Veranstalter, eine sechsstellige Besucherzahl zu erzielen, erreicht worden. Ein Jahr zuvor hatten 95.000 Menschen die Ausstellung besucht. Über 770 Aussteller informierten über ihre Produkte und boten sie zum Kauf an. 2022 waren es 550 Aussteller.