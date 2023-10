Popp rettete Wolfsburgs Frauen 2:2 gegen Hoffenheim

Mehr zum Thema

Positive Bilanz nach Einkaufsmesse Infa: 110.000 Besucher Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover hat ihre Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Insgesamt kamen an neun Tagen knapp 110.000 Besucher, wie die Deutsche Messe am Sonntag, dem Schlusstag der Veranstaltung, mitteilte. Damit sei das Ziel der Veranstalter, eine sechsstellige Besucherzahl zu erzielen, erreicht worden. Ein Jahr zuvor hatten 95.000 Menschen die Ausstellung besucht. Über 770 Aussteller informierten über ihre Produkte und boten sie zum Kauf an. 2022 waren es 550 Aussteller.

Ämter bei Aufnahme von minderjährigen Geflüchteten am Limit Mehr als 1800 minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern sind in diesem Jahr in Niedersachsen aufgenommen worden. Jugendämter und die Träger der Jugendhilfe seien mittlerweile an der Kapazitätsgrenze, melden kommunale Spitzenverbände. Demnach gibt es vor allem zwei Probleme.