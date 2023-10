Polnische Fahrwassertonnen vom Usedomer Strand geborgen

Fahrwassertonnen befinden sich normalerweise nicht am Strand. Doch der heftige Sturm vor wenigen Tagen hat zwei Exemplare aus Polen bis nach Usedom gebracht. Nun wurden sie geborgen - ein kleines Spektakel.

Zwei durch den jüngsten Sturm angespülte große polnische Fahrwassertonnen haben für Aufsehen am Strand von Usedom gesorgt. Unter den Blicken zahlreicher Schaulustiger wurden die beiden mehrere Meter großen Seezeichen am Mittwoch von den Stränden bei Koserow und Zinnowitz geborgen. Das Mehrzweckschiff Arkona nahm die Tonnen auf. Nach der Bergung seien die Tonnen von der Arkona an die Seegrenze zu Polen gebracht und einem polnischen Tonnenleger auf See übergeben worden, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Ostsee.

Zuvor habe ein Team mit einem kleinen Beiboot jeweils ein Seil an den Tonnen angebracht. Sie seien dann aufs Meer gezogen und von der Arkona mit einem Kran aufgenommen worden.

Am Wochenende sind die an den Strand getrieben worden, sagte die Sprecherin. Das sei angesichts der weiten Strecke erstaunlich. Die Tonnen seien normalerweise am Grund mit schweren Betonteilen befestigt, hätten sich aber losgerissen.

Bei der am Strand von Zinnowitz gefundenen gelben Tonne handelt es sich laut WSA um eine polnische Seewassertonne, die den gesperrten Seeraum des LNG-Terminals Swinemünde (Swinoujscie) markiert, die rote, am Strand von Koserow geborgene, ist demnach eine Fahrwassertonne von der Hafeneinfahrt nach Swinemünde.