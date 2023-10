Polizistin wird neue Sozialstaatssekretärin in Kiel

Mehr zum Thema

Deutlich mehr psychologische Beratungen für Studenten Die Zahl der Studierenden, die in Schleswig-Holstein psychologische Beratung in Anspruch nehmen, ist deutlich gestiegen. Dies geht aus Angaben des Studentenwerks vom Donnerstag hervor. Dabei dominierten depressive Symptome und Ängste. Studienspezifische Anliegen wie Stressbewältigung und Arbeitsorganisation rangierten klar danach. Auch um Identitäts- und Selbstwertprobleme gehe es oft.