Polizisten verletzt - Autofahrerin in Klinik

Bestatterverband: Hohe Nachfrage nach Feuerbestattungen Die Begräbniskultur in Hessen hat sich in den letzten Jahrzehnten laut dem Bestatterverband gewandelt. Die Bestattungen sind individueller geworden, die Kirche hat den Einfluss auf die Trauerfeiern etwas verloren, sagt der Vizevorsitzende des hessischen Bestatterverbands, Guido Vaupel. Die Feierlichkeiten seien lockerer geworden. Und es werde auch nicht mehr zwangsläufig schwarz getragen. Es wird nicht mehr über die Kleidung getrauert.