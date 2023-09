Polizisten stoppen illegales Autorennen in Kiel

Mehr zum Thema

Rekord-Temperaturen im September Beleg für Klimawandel Wie überall in Deutschland war der zu Ende gehende Monat auch in Schleswig-Holstein zu warm und zu trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der September 2023 mit einem Mittel von 17,1 Grad Celsius neben dem September von 1999 als wärmster in die Annalen eingegangen.