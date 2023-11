Polizist hält in Lippstadt 300 Schafe in Schach

Herausforderung für einen Polizisten in Lippstadt: Der angehende Kommissar bekam es mit 300 entlaufenen Schafen zu tun. Dabei habe er ein ungeahntes Talent zum Vorschein kommen lassen und die Tiere tatsächlich 40 Minuten lang in Schach gehalten, bis der Schäfer endlich eingetroffen sei, berichtete die Polizei am Dienstag in Soest. Der habe dann seine Tiere am Montag unversehrt wieder hinter Schloss und Riegel bringen können.