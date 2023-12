Polizeiwagen rammt Laterne: Beide Beamten verletzt

Zwei Polizisten sind in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Streifenwagen in Hamburg-Tonndorf gegen eine Laterne gefahren und verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist zunächst unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 28-jährige Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Nach dem Unfall wurden beide für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.