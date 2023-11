Polizeirazzia gegen Geldautomatensprenger

Mehr zum Thema

Kita-Brand in Buchholz womöglich Brandstiftung Nach dem Brand in einem Kindergarten in Buchholz an der Aller im Heidekreis sucht die Polizei Zeugen wegen möglicher Brandstiftung. Am 17. Oktober fing der Dachstuhl Feuer und in der darauffolgenden Nacht geriet das Dach erneut in Brand. Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass die Ursache des Feuers weder technisch noch natürlich bedingt ist, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach konzentrierten sich die Ermittlungen auf ein strafrechtliches Verhalten. Der zweite Brand ist nach aktueller Kenntnislage ohne Fremdeinwirkung aufgeflammt.