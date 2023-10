Polizeipräsidien: Land wegen Hamas-Angriffen sensibilisiert

Mehr zum Thema

Kommendes Auto übersehen: Drei teils schwer Verletzte Ein 84-jähriger Autofahrer hat in Rot an der Rot (Kreis Biberach) beim Einfahren auf eine Straße ein Auto übersehen und einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der 84-Jährige wurde selbst schwer verletzt. Er wollte von einem Hof auf eine Straße einfahren. Dabei übersah er das kommende Auto, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß.

Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall Ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Mannheim nach einem Unfall mit einer Straßenbahn gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der genaue Ablauf des Unfalls noch unklar. Ein Sachverständiger soll nun den Hergang rekonstruieren.