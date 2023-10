Polizeipräsidentin: Lage auf Straßen etwas ruhiger

Mehr zum Thema

Polizei bereitet sich auf Nahost-Kundgebungen vor Der Gaza-Krieg wird an diesem Wochenende ein wichtiges Thema auf den Berliner Straßen bleiben. Die Polizei beobachtet das Geschehen genau. Auch die Letzte Generation will ihre Blockaden am Wochenende fortsetzen.

Flüchtlingsunterkunft in Tempelhof ist größer geworden Täglich kommen neue Geflüchtete in Berlin an, es fehlen Betten für sie. Daher muss der Senat auf Großunterkünfte setzen. Eine davon wurde nun erweitert.