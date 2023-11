Polizeipräsidenten starten im Dezember und Januar mit Reul

Über Monate waren einige Polizeipräsidenten-Posten in NRW nicht besetzt, jüngst wurden gleich vier Nachfolger nominiert. Sie beginnen nacheinander ihre Jobs, Innenminister Herbert Reul (CDU) ist immer dabei.

Die vier neuen Polizeipräsidenten in NRW werden ihren Dienst nacheinander zwischen dem 1. Dezember und Mitte Januar aufnehmen. Laut Innenministerium wird die neue Düsseldorfer Polizeipräsidentin Miriam Brauns (52) bereits am kommenden Montag mit einer Feierstunde eingeführt und ihren Dienst ab dem 1. Dezember aufnehmen.

Am 4. Dezember wird Johannes Hermanns (60) das Amt als Polizeipräsident in Köln übernehmen, am 8. Dezember Sylke Sackermann (46) in Oberhausen. Tim Frommeyer (43) wird am 12. Januar als Polizeipräsident in Gelsenkirchen starten. Bei allen Feierstunden will Innenminister Herbert Reul (CDU) nach Angaben eines Sprechers vor Ort sein.

Reul hatte sich die Personalien Ende Oktober vom Kabinett um Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) absegnen lassen. Vorher hatte es Kritik unter anderem von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegeben, weil die Stellen teilweise monatelang - im Fall von Gelsenkirchen und Oberhausen sogar mehr als ein Jahr - nicht besetzt waren. Noch nicht benannt sind die Nachfolger für die Polizeipräsidenten in Aachen und Mönchengladbach.