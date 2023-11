Polizeipräsident nach Krawallen: „Exzess nicht hinnehmbar“

Mehr zum Thema

Wintereinbruch: Teils dichte Straßen und Verkehrsunfälle Der Winter ist in Hessen angekommen. Das macht sich vor allem in höheren Lagen auf den Straßen bemerkbar. Auch in den nächsten Tagen ist Vorsicht im Verkehr geboten.

Öl gegen Bankhochhaus: Geldstrafe für Klima-Aktivist Wegen einer Protestaktion vor dem Commerzbank-Hochhaus in Frankfurt mit Sachbeschädigung ist ein 54 Jahre alter Mann zu 1800 Euro Geldstrafe (60 Tagessätze) verurteilt worden. Das Amtsgericht Frankfurt minderte am Montag jedoch die ursprünglich in einem Strafbefehl verhängte Strafe von 3000 Euro, weil der Angeklagte mittlerweile arbeitslos ist.