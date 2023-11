Polizeipräsident ehrt Lebensretter: Mann aus Neckar gezogen

Mehr zum Thema

Leiche in der Rems: Polizei identifiziert Toten Ermittler haben den toten Mann, der aus der Rems geborgen wurde, identifiziert. Es handele sich dabei um einen 83-jährigen Senior aus Remshalden, der im Oktober als vermisst gemeldet wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittler gehen auch nach der Obduktion weiterhin nicht von einem Verbrechen aus.

Raser mit fast 200 Stundenkilometern unterwegs Auf einer regennassen Bundesstraße im Enzkreis ist ein Autofahrer mit fast 200 Stundenkilometern von einer Radarfalle erwischt worden. Der Raser sei bei Kämpfelbach mit Tempo 195 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer in eine Kontrolle geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.