Polizeihund stellt Kita-Einbrecherduo

Ein Polizeihund hat Kita-Einbrecher in Essen gestellt. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger und seine mutmaßliche Komplizin wurden festgenommen, wie die Polizei am Montag berichtete. Eine Zeugin hatte demnach am Samstag einen nächtlichen Einbrecher in der Kindertagesstätte gemeldet. Polizeibeamte und eine Diensthundeführerin stellten eine beschädigte Fensterscheibe fest und untersuchten das Gebäude mit Hilfe des Diensthundes Krabat. Der fand den 37-Jährigen, der sich auf dem Dachboden versteckt hatte und biss ihn in den Arm. Später stießen die Einsatzkräfte auf eine Frau (34), die während der Tat offenbar draußen aufpassen sollte. Gegen das Duo wird wegen Verdachts des schweren Diebstahls ermittelt.