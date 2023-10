Polizeihund beißt in Hattingen Seniorin

Mehr zum Thema

Verdacht auf Zwangsprostitution: Festnahme Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen Zwangsprostitution haben Spezialeinheiten der Polizei in Wuppertal vier Wohnungen und eine Kleingartenparzelle durchsucht. Ein 31-Jähriger sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ermittelt werde gegen vier Beschuldigte, die junge Frauen zur Prostitution gezwungen haben sollen. Bei den Durchsuchungen fanden die Polizisten zudem größere Mengen Drogen, unter anderem Amphetamin.