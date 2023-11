Polizeigewerkschaft ruft Tarifbeschäftigte zu Warnstreik auf

Mehr zum Thema

Fünf Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße 38 in Mannheim Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 38 in Mannheim sind fünf Menschen verletzt worden - davon einer schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Frau mit ihrem Wagen beim Spurwechsel vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit einem anderen Auto aufgefahren, das dadurch gegen eine Leitplanke prallte. Dann kollidierten die Fahrzeuge am Mittwoch noch mit zwei anderen Autos. Zur Identität der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf knapp 70.000 Euro.