Polizeigewerkschaft fordert besseren Schutz von Flughäfen

Bangen am Airport: Bewaffneter hat Tochter als Geisel Nervenzehrende Geduldsprobe auf Hamburgs Flughafen: Sei Samstagabend verhandeln Polizisten mit einem bewaffneten Mann. Der war mit seinem Auto und der vierjährigen Tochter als Geisel auf das Vorfeld durchgebrochen. Seitdem ruht dort alles.

Flughafen Hamburg: Keine Versäumnisse bei Airport-Sicherung Der Flughafen Hamburg sieht trotz der Geiselnahme auf dem Vorfeld des Airports keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes. Die Sicherung des Geländes entspricht allen gesetzlichen Vorgaben und übertrifft diese größtenteils, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch könne bei der Größe des Flughafens - sie entspreche fast 800 Fußballfeldern - nicht ausgeschlossen werden, dass ein hochkrimineller, unbefugter Zutritt zum Sicherheitsbereich mit brachialer Gewalt erfolgen kann.