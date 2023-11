Polizeigewerkschaft enttäuscht von Rot-Grün

Mehr zum Thema

Mann nach Einbruchserie verhaftet Eine Einbruchserie in mindestens 17 Häuser und Wohnungen in Hamburg, Niedersachsen und Hessen ist nach mehreren Monaten aufgeklärt worden. Die Ermittler erwirkten Haftbefehle gegen zwei Männer und konnten bereits einen von beiden verhaften, wie das Landeskriminalamt Hamburg am Mittwoch mitteilte.