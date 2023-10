Polizeieinsatz und Unterrichtsausfall an Solinger Schule

Aufgrund einer Bombendrohung suchte die Polizei am Montag das Gelände einer Schule in Solingen ab. Der Unterricht dort fiel aus. Nun prüfen Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit anderen Fällen.

Eine Bombendrohung hat in Solingen an der Alexander-Coppel-Gesamtschule zu einem stundenlangen Polizeieinsatz und Unterrichtsausfall geführt. Die Polizei durchsuchte am Montagmorgen aufgrund einer möglichen Bedrohungslage über mehrere Stunden den Schulkomplex. Zahlreiche Beamte und auch Diensthunde waren dabei im Einsatz. Verdächtige Gegenstände seien jedoch keine entdeckt worden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Ein Verantwortlicher der Schule habe die Polizei am späten Sonntagabend über eine per Email eingegangene Bombendrohung informiert. Auch in Zuständigkeitsbereichen anderer Polizeibehörden seien Emails mit ähnlichem Inhalt eingegangen, hieß es. Bei den Ermittlungen werde auch geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Drohschreiben bestehe. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Urheber der Emails aufgenommen.

An der Solinger Gesamtschule hätten die Verantwortlichen in der Nacht eigenständig entschieden, den Schulbetrieb am Montag nicht aufzunehmen, erklärte die Polizei. Unter dessen sei eine weitere Bedrohung zum Nachteil einer Schule in Wuppertal-Barmen bekannt geworden, teilte die Polizei mit ohne Details zu nennen.

Am Montag vor einer Woche (16. Oktober) hatte die Polizei wegen eines gezündeten Böllers eine Gesamtschule und eine angrenzende Grundschule in Bochum geräumt. Der Einsatz war zunächst als Amoklage bewertet worden, die Polizei konnte aber rasch Entwarnung geben. Sie war mit zahlreichen Kräften ausgerückt. Spezialkräfte durchsuchten die Schulgebäude. Hinweise auf eine konkrete Gefahr ergaben sich laut Polizei jedoch nicht.