Polizeieinsatz: Person hatte waffenähnlichen Gegenstand

Mehr zum Thema

Zu wenige Wohnheimplätze in den großen Städten In Sachsen-Anhalts größten Städten deckt das Angebot an Wohnheimplätzen für Studenten längst nicht den Bedarf. Wie bewerten die Studentenwerke das Problem?

19-Jährige erstochen, verbrannt, vergraben? Zeugen geladen Im Prozess gegen einen Mann, der eine 19-Jährige aus Klötze in der Altmark getötet und anschließend in Niedersachsen verbrannt und vergraben haben soll, sind für Dienstag (13.00 Uhr) die ersten Zeugen geladen. Laut einem Sprecher des Landgerichts Stendal sollen insgesamt vier Zeugen gehört werden, drei davon sind Polizeibeamte.