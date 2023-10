Polizeieinsatz nach Taschenlampen-Tour durch Museum

Eine abendliche Führung durch ein Museum hat in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Ein Anwohner sah am Mittwochabend den Lichtschein mehrerer Taschenlampen in dem Museum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach vermutete der Mann Einbrecher am Werk und rief die Polizei, die eine Streife auf den Weg schickte.

Vor Ort sahen die Polizisten tatsächlich mehrere Menschen mit Taschenlampen, die Türen und Fenster des Museums waren jedoch ordnungsgemäß verschlossen. Der vermeintliche Kriminalfall konnte schließlich aufgeklärt werden: Im Rahmen eines Ferienprogramms lief eine Taschenlampenführung mit kleinen und großen Besuchern in dem Haus.