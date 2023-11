Polizeieinsatz in Schule: Tatverdächtiger festgenommen

Mehr zum Thema

Kirkelökke wechselt von Löwen nach Flensburg Der dänische Weltmeister Niclas Kirkelökke wechselt zur Saison 2024/2025 innerhalb der Handball-Bundesliga von den Rhein-Neckar Löwen zur SG Flensburg-Handewitt. Das gaben die beiden Clubs am Donnerstag bekannt. Der Rückraum-Linkshänder erhält an der Förde einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2027.