Polizeieinsatz beim Bundesliga-Spiel in Bochum

Demos mit Bezug zum Gaza-Krieg ohne größere Zwischenfälle Etwa 2000 Menschen sind nach Polizeiangaben am Samstag zu einer propalästinensischen Demonstration in Wuppertal zusammengekommen. Die Stimmung sei emotional, aber überwiegend friedlich gewesen, teilte die Polizei nach Abschluss der Demonstration mit. Sechs Plakate mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt seien sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Zudem beleidigten Passanten die Teilnehmer der Demonstration, was ebenfalls zu einer Strafanzeige führte.