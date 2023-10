Mehr zum Thema

Ausfälle im ÖPNV rund um Frankfurt Rund um Frankfurt kommt es seit dem frühen Dienstagmorgen zu Fahrtausfällen im öffentlichen Nahverkehr. Die Bahnen der Linie S6 fahren bis zum Mittag nur im 30-Minuten-Takt, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Zudem fallen am Morgen die Fahrten der Linie S8 (Flughafen-Shuttle) zwischen Frankfurt Hauptbahnhof (oben) und Kelsterbach aus. Auch bei etlichen Buslinien fallen im Tagesverlauf einzelne Fahrten aus. Grund dafür ist den Angaben zufolge der hohe Krankenstand beim Fahrpersonal.