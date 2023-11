Polizei zieht Transparent bei Demo gegen Erdogan ein

Mehr zum Thema

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Berliner Clan-Chef Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Chef eines bekannten arabischstämmigen Clans wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Hintergrund ist ein Videoausschnitt bei Tiktok, in dem Arafat Abou-Chaker mit dem Salafistenprediger Pierre Vogel zu sehen ist. Abou-Chaker vergleicht darin Hitler mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Kurden-Demonstration gegen Erdogan: Palästina-Demonstration Auch nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag geht der Großeinsatz der Polizei am Samstag wegen verschiedener Demonstrationen weiter. Am Mittag zieht eine kurdische Demonstration gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK und die Politik Erdogans vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Brandenburger Tor. 3000 Teilnehmer sind angemeldet. Aufrufe zu der Demonstration kamen auch von linksradikalen Gruppen.